Во Владивостоке появился первый филиал центра «Россия» с тиграми и батискафом

Во Владивостоке открылся первый филиал Национального центра «Россия», он стал частью программы по укреплению национальной идентичности и демонстрации достижений страны. Там уже побывал президент Владимир Путин.















Филиал разместился в здании Приморского океанариума на Спортивной набережной. Его площадь составляет 2,5 тыс. кв. метров, а вместимость — до 500 человек. Символом стал амурский тигр, а главная цветовая гамма — оттенки морской волны, песочного и красного.

В экспозициях отражены история Приморья и уникальная природа края, богатство русского языка, а также вклад региона в СВО. Посетители смогут «пройтись» по уссурийской тайге, управлять катером в бухте Золотой Рог, погрузиться на батискафе в Японское море и встретиться с амурским тигром и леопардом в формате дополненной реальности.

На втором этаже располагаются достижения современного Приморья: промышленность, рыбное хозяйство, логистика, агропром и культура. Там же с помощью искусственного интеллекта можно «примерить» будущие профессии на себе или «полетать» на вертолёте Ка-62. Кроме того, в составе центра работают гастрономические ряды с блюдами дальневосточной кухни, универмаг с товарами региона, а также конференц-зал и лекторий для мероприятий и мастер-классов.