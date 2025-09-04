Опасный вирус: Биолог объяснил зачистку следов Ким Чен Ына после переговоров в Китае

Биологические образцы лидера КНДР Ким Чен Ына, тщательно уничтоженные его помощниками после переговоров в Китае, потенциально могли быть использованы для создания целевого опасного вируса. Данное заявление сделал в беседе с аif.ru биолог-генетик Константин Китаев.

Эксперт пояснил, что на основе биоматериала, такого как волосы, частички кожи или слюна, можно разработать вирусы, избирательно поражающие людей с определёнными генетическими характеристиками. Он провёл параллель с пандемией коронавируса, в ходе которой исследователи обнаружили различную генетическую восприимчивость к инфекции у разных популяций.

«На основе биологического материала можно создать вирусы, которые выборочно очень сильно поражают людей с определёнными генами», — ответил он.

Китаев отметил, что в случае с главой КНДР, который провёл более полутора часов в переговорной комнате, сохранилось достаточно биологических следов для подобных исследований. По его словам, именно этим может объясняться чрезвычайно тщательная уборка, проведённая помощниками после встречи — они не только протёрли стол и кресло, но и забрали использованный стакан.

Генетик подчеркнул, что Северная Корея остаётся крайне закрытым государством, где вся информация о лидере тщательно охраняется, включая его биологические данные. Теоретически, создание персонализированного вируса могло бы представлять угрозу для руководителя страны с уникальным генетическим профилем.