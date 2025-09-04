До 30 дней в год: Заключённым скостят срок за каждую прочитанную книжку

Сенат Узбекистана утвердил новаторский законопроект, вводящий систему сокращения тюремных сроков за чтение литературы. Согласно новым нормам, осуждённые смогут сокращать срок заключения на три дня за каждую прочитанную книгу из специального перечня, утверждённого Республиканским центром духовности и просветительства.

«На основании заключения комиссии за каждую прочитанную книгу срок отбывания наказания может быть сокращён на три дня, но не более 30 дней в год», — поясняется в официальном сообщении пресс-службы законодательного органа.

Однако данные книги должны быть из перечня литературы, утверждённого Республиканским центром духовности и просветительства, а также быть направлены на формирование духовно-нравственных ценностей.

Данная мера применяется исключительно к лицам, имеющим право на условно-досрочное освобождение, и не распространяется на осуждённых к пожизненному лишению свободы. По оценкам властей, нововведения затронут более 13,5 тысячи заключённых.