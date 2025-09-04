До 30 дней в год: Заключённым скостят срок за каждую прочитанную книжку
В Узбекистане утвердили закон о сокращении тюремного срока за чтение книг
Обложка © РИА Новости / Виталий Аньков
Сенат Узбекистана утвердил новаторский законопроект, вводящий систему сокращения тюремных сроков за чтение литературы. Согласно новым нормам, осуждённые смогут сокращать срок заключения на три дня за каждую прочитанную книгу из специального перечня, утверждённого Республиканским центром духовности и просветительства.
«На основании заключения комиссии за каждую прочитанную книгу срок отбывания наказания может быть сокращён на три дня, но не более 30 дней в год», — поясняется в официальном сообщении пресс-службы законодательного органа.
Однако данные книги должны быть из перечня литературы, утверждённого Республиканским центром духовности и просветительства, а также быть направлены на формирование духовно-нравственных ценностей.
Данная мера применяется исключительно к лицам, имеющим право на условно-досрочное освобождение, и не распространяется на осуждённых к пожизненному лишению свободы. По оценкам властей, нововведения затронут более 13,5 тысячи заключённых.
Ранее издание Life.ru сообщал, что россияне могут столкнуться с уголовной ответственностью и крупными штрафами за использование нецензурной лексики в групповых чатах многоквартирных домов. Наказание за оскорбления, совершенные с помощью электронных средств связи, в том числе в мессенджерах, может быть более суровым, чем в случае личного конфликта.