«Нихао!»: Путин заговорил по-китайски, обращаясь к художнику из КНР
Путин поприветствовал художника из КНР на китайском языке во Владивостоке
Путин. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин поприветствовал на китайском языке участника международного мурал-арт-фестиваля «Лица городов» из КНР. В четверг, 4 сентября, глава государства в режиме видеоконференции провёл краткую беседу с молодыми художниками, чьи работы украшают одно из самых масштабных мероприятий Владивостока.
«Привет! Нихао!» — обратился российский лидер к китайскому творцу.
Отмечается, что фестиваль продлится до 6 сентября.
К слову, вечра Путин завершил свой четырёхдневного визит Путина в КНР. В ходе поездки президент принял участие в ключевых событиях, включая саммит Шанхайской организации сотрудничества, а также торжественные мероприятия по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны.
Как стало известно ранее, Путин во Владивостоке принял участие в церемонии открытия первого филиала Национального центра «Россия», который расположился в Приморском океанариуме. Помещение филиала занимает 2,5 тысячи квадратных метров и способно вместить до 500 человек. Символом был выбран амурский тигр, а основные цвета в оформлении — оттенки морской волны, песочный и красный.