«Нихао!»: Путин заговорил по-китайски, обращаясь к художнику из КНР

Президент России Владимир Путин поприветствовал на китайском языке участника международного мурал-арт-фестиваля «Лица городов» из КНР. В четверг, 4 сентября, глава государства в режиме видеоконференции провёл краткую беседу с молодыми художниками, чьи работы украшают одно из самых масштабных мероприятий Владивостока.

«Привет! Нихао!» — обратился российский лидер к китайскому творцу.

Отмечается, что фестиваль продлится до 6 сентября.

К слову, вечра Путин завершил свой четырёхдневного визит Путина в КНР. В ходе поездки президент принял участие в ключевых событиях, включая саммит Шанхайской организации сотрудничества, а также торжественные мероприятия по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны.