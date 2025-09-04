Мессенджер MAX
4 сентября, 12:42

«Нихао!»: Путин заговорил по-китайски, обращаясь к художнику из КНР

Путин поприветствовал художника из КНР на китайском языке во Владивостоке

Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин поприветствовал на китайском языке участника международного мурал-арт-фестиваля «Лица городов» из КНР. В четверг, 4 сентября, глава государства в режиме видеоконференции провёл краткую беседу с молодыми художниками, чьи работы украшают одно из самых масштабных мероприятий Владивостока.

«Привет! Нихао!» — обратился российский лидер к китайскому творцу.

Отмечается, что фестиваль продлится до 6 сентября.

К слову, вечра Путин завершил свой четырёхдневного визит Путина в КНР. В ходе поездки президент принял участие в ключевых событиях, включая саммит Шанхайской организации сотрудничества, а также торжественные мероприятия по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны.

Путин стал первым гостем музея генерал-майора Гудкова во Владивостоке
Путин стал первым гостем музея генерал-майора Гудкова во Владивостоке

Как стало известно ранее, Путин во Владивостоке принял участие в церемонии открытия первого филиала Национального центра «Россия», который расположился в Приморском океанариуме. Помещение филиала занимает 2,5 тысячи квадратных метров и способно вместить до 500 человек. Символом был выбран амурский тигр, а основные цвета в оформлении — оттенки морской волны, песочный и красный.

Алиса Хуссаин
