Регион
4 сентября, 12:51

Назван российский регион-лидер по продолжительности жизни

Ингушетия возглавила рейтинг регионов России по продолжительности жизни

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tijana Moraca

Республика Ингушетия заняла первое место среди субъектов РФ по показателю ожидаемой продолжительности жизни, который составил 78,34 года. Об этом сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов в своём телеграм-канале со ссылкой на данные Росстата.

Глава республики отметил, что достижению высоких показателей способствовали множество факторов: 37% жителей постоянно придерживаются здорового образа жизни, развивается система здравоохранения, а также реализуются различные социальные программы для пожилых людей. Например, в регионе работает специализированный дом отдыха для старшего поколения, где обеспечивается комплексная забота и внимание.

«Долголетие в нашей республике — это не только результат усилий государства и медицины, но и отражение наших традиций. У ингушского народа старость почиталась как высшая ценность, а отношение к людям преклонного возраста всегда было основано на уважении, внимании и заботе», — заявил глава региона.

Диетолог раскрыл секрет долголетия: эти 3 гарнира замедляют старение и чистят сосуды

А ранее россиянам объяснили, как сохранить острый ум до старости. По словам специалиста, важно регулярно проверять здоровье сердца и сосудов: когнитивные функции напрямую зависят от кровоснабжения мозга. Кроме того, учёные выяснили, что объединяет людей, которые доживают до 90 лет и дольше.

