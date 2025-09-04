Назван российский регион-лидер по продолжительности жизни
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tijana Moraca
Республика Ингушетия заняла первое место среди субъектов РФ по показателю ожидаемой продолжительности жизни, который составил 78,34 года. Об этом сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов в своём телеграм-канале со ссылкой на данные Росстата.
Глава республики отметил, что достижению высоких показателей способствовали множество факторов: 37% жителей постоянно придерживаются здорового образа жизни, развивается система здравоохранения, а также реализуются различные социальные программы для пожилых людей. Например, в регионе работает специализированный дом отдыха для старшего поколения, где обеспечивается комплексная забота и внимание.
«Долголетие в нашей республике — это не только результат усилий государства и медицины, но и отражение наших традиций. У ингушского народа старость почиталась как высшая ценность, а отношение к людям преклонного возраста всегда было основано на уважении, внимании и заботе», — заявил глава региона.
