Жителей Калужской области призвали быть настороже после сообщений о диверсантах ВСУ

Шапша призвал жителей Калужской области быть настороже после сообщений о ДРГ ВСУ
Губернатор Калужской области Владислав Шапша обратился к жителям региона с призывом быть настороже на случай возможного проникновения диверсантов ВСУ. Об этом сообщило издание «Подъём».
«Наши силовики в постоянном режиме обеспечивают безопасность. Гражданам также объясняем, что нужно быть настороже», — сказал он.
Спецслужбы с 2022 года ведут постоянное наблюдение за диверсионными группами, и местным жителям следует сохранять бдительность. При этом Шапша не подтвердил и не опроверг факт возможного проникновения противника на территорию Калужской области. Губернатор добавил, что меры безопасности в области остаются усиленными, а жители информируются о необходимых действиях для собственной защиты.
Ранее сообщалось, что в Калужской области ведётся поиск двух украинских диверсионно-разведывательных групп. Предполагается, что они могут находиться в районах Жиздры, Людиново и Кирова. Каждая группа состоит максимум из пяти человек, включая офицера и сержантов третьего полка Сил специальных операций Украины. Диверсанты, предположительно, оснащены взрывчаткой, гранатами Ф-1, винтовками AR-15 с глушителями, пистолетами ПСС и МСП, а также средствами связи Garmin.