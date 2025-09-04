Жителей Калужской области призвали быть настороже после сообщений о диверсантах ВСУ

Губернатор Калужской области Владислав Шапша обратился к жителям региона с призывом быть настороже на случай возможного проникновения диверсантов ВСУ. Об этом сообщило издание «Подъём».

«Наши силовики в постоянном режиме обеспечивают безопасность. Гражданам также объясняем, что нужно быть настороже», — сказал он.

Спецслужбы с 2022 года ведут постоянное наблюдение за диверсионными группами, и местным жителям следует сохранять бдительность. При этом Шапша не подтвердил и не опроверг факт возможного проникновения противника на территорию Калужской области. Губернатор добавил, что меры безопасности в области остаются усиленными, а жители информируются о необходимых действиях для собственной защиты.