Жертвами предвыборной гонки в Германии стали уже 16 политиков

В преддверии муниципальных выборов в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия на западе Германии зафиксирована беспрецедентная серия смертей среди кандидатов. Согласно данным издания Bild, со ссылкой на председателя местного избирательного комитета Монику Виссман, на данный момент зарегистрировано не менее 16 случаев гибели кандидатов от различных политических партий.

«Глава избирательной комиссии земли Северный Рейн-Вестфалия сообщает о новых случаях смерти кандидатов муниципальных выборов. На данный момент ей известно о 16 случаях смерти», — указывается в публикации.

При этом уточняется, что среди погибших присутствуют представители всех основных политических сил: по одному кандидату от Социал-демократической партии Германии (СДПГ), Свободной демократической партии (СвДП), партии «Зелёных», а также от более мелких политических движений.

Муниципальные выборы запланированы на 14 сентября. Чрезвычайная ситуация со здоровьем политиков добавляет напряжённости в избирательный процесс.