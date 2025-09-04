Мессенджер MAX
4 сентября, 12:08

В Берлине автомобиль протаранил толпу детей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / NGCHIYUI

В Берлине автомобиль протаранил толпу, в которой находилось много детей. Об этом сообщает издание Bild.

Инцидент произошёл в районе Веддинг около 13:10 (14:10 мск). Предварительно, сопровождающая детей получила серьёзные травмы, несовершеннолетние — лёгкие. Уточняется, что водитель задержан. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Автомобильные тараны — достаточно частое явление в Германии. Напомним, в прошлом году в ФРГ произошёл теракт: на рождественской ярмарке автомобиль целенаправленно въехал толпу людей. Погибло четыре человека, 205 ранены.

Никита Никонов
