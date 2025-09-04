Во Франции умер бывший супруг актрисы Бриджит Бардо

Во Франции на 89-м году жизни скончался актёр, продюсер и художник Жак Шаррье, бывший муж знаменитой актрисы Бриджит Бардо. Об этом сообщило издание ParisMatch.

«Актёр, продюсер и художник Жак Шаррье скончался в возрасте 88 лет. Он был супругом Бриджит Бардо с 1959 по 1962 год и отцом их единственного ребёнка Николя-Жака», — говорится в материале.

Шаррье и Бардо познакомились на съёмках фильма «Бабетта идёт на войну» и в том же году заключили брак. В 1960 году у пары родился сын Николя-Жак, однако уже в 1963 году супруги развелись. После развода воспитанием сына занимался сам Жак Шаррье. Помимо кинематографической деятельности, Шаррье известен как продюсер и художник. Его вклад в искусство и кино оставил заметный след в культурной истории Франции.