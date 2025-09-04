«Оба испугались»: Сибиряк подрался с медведем на голых кулаках и победил

Иркутский турист во время прогулки байкальскому заказнику вступил в схватку с медведем и вышел из неё победителем. Однако затем ему пришлось несколько километров идти за медицинской помощью. Об этом пишет kp.ru.

Инцидент произошёл в Фролихинском заказнике, где мужчина отдыхал в конце лета. Во время прогулки по экологической тропе, на расстоянии примерно семи километров от цивилизации, он неожиданно столкнулся с хищником. Тем не менее турист не растерялся и оказал активное сопротивление, нанося медведю удары руками и ногами.

«Зверь атаковал меня моментально. Я даже не успел сориентироваться. Я закричал, стал толкаться руками и ногами в живот и лапы медведя. К счастью, у меня получилось! Животное соскочило и убежало в лес», — говорил мужчина изданию.

После отступления животного мужчине пришлось преодолеть путь длиной около пяти-семи километров до ближайшей туристической базы. Инспекторы Бурприроднадзора оперативно организовали эвакуацию пострадавшего на катере в Северобайкальск, где врачи оказали необходимую медицинскую помощь.

Медики констатировали, что, несмотря на серьёзность происшествия, турист отделался лишь незначительными повреждениями — ему потребовалась обработка и ушивание ран, полученных в ходе схватки с хищником. Состояние мужчины не вызывает опасений, и он продолжает восстановление после экстремального происшествия.

«Медведь видимо и сам не ожидал встречи с человеком, поэтому оба испугались. Если бы медведь хотел напасть, то от человека бы не осталось живого места. А так, это была случайная встреча, которая обошлась минимальными последствиями для обеих сторон», — отмечают инспекторы.