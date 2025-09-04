Путин поздравил с 50-летием игру Что? Где? Когда?

Президент России Владимир Путин направил телеграмму создателям, участникам и зрителям интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» по случаю её 50-летнего юбилея, отметив уникальный путь программы от семейной викторины до культового просветительского шоу. Текст опубликован на официальном сайте Кремля.

«За минувшее время ваш клуб прошёл большой, интересный, насыщенный путь — от семейной викторины до одной из самых популярных творческих, просветительских, развлекательных программ отечественного телевидения, стал настоящим долгожителем эфира», — говорится в сообщении.

Путин отдельно подчеркнул сохранение традиций — интеллектуальные поединки, доброжелательную атмосферу и единение знатоков с телеаудиторией. Президент пожелал программе дальнейшего развития, а её участникам — неизменной удачи в поиске верных ответов.

Свой телевизионный путь интеллектуальное шоу «Что? Где? Когда?» начало 4 сентября 1975 года. За прошедшие десятилетия игра завоевала признание, получив 13 статуэток ТЭФИ, и подарила зрителям множество ярких личностей из числа самых эрудированных людей страны.