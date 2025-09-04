Мессенджер MAX
4 сентября, 14:10

Украинец пожаловался в полицию на кражу наркотиков

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DmyTo

В городе Дубно Ровненской области местный житель позвонил в полицию с заявлением о краже наркотиков. Приехавшие по вызову правоохранители сильно удивились, когда оказалось, что мужчина ничего не терял, сообщает УНИАН.

Прибывшие на вызов правоохранители быстро выяснили, что инцидент был розыгрышем — никакой кражи не происходило, а сообщение оказалось шуткой. Теперь виновнику розыгрыша грозит административная ответственность за заведомо ложный вызов экстренных служб. Согласно украинскому законодательству, подобные действия могут повлечь штраф до 3400 гривен (около 7000 рублей).

Острый карандаш проткнул внутренние органы российского третьеклассника из-за неудачной шутки
Острый карандаш проткнул внутренние органы российского третьеклассника из-за неудачной шутки

Ранее Life.ru сообщал о задержании в Москве блогера, допустившего оскорбительные высказывания в адрес жителей блокадного Ленинграда. В ролике он отметил их способность прожить три года «без бабл-ти». Задержанный размещал в TikTok провокационные видеоролики, в которых также заявлял, что «бургеры и джинсы дороже Родины».

Мария Любицкая
