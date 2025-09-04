Украинец пожаловался в полицию на кражу наркотиков
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DmyTo
В городе Дубно Ровненской области местный житель позвонил в полицию с заявлением о краже наркотиков. Приехавшие по вызову правоохранители сильно удивились, когда оказалось, что мужчина ничего не терял, сообщает УНИАН.
Прибывшие на вызов правоохранители быстро выяснили, что инцидент был розыгрышем — никакой кражи не происходило, а сообщение оказалось шуткой. Теперь виновнику розыгрыша грозит административная ответственность за заведомо ложный вызов экстренных служб. Согласно украинскому законодательству, подобные действия могут повлечь штраф до 3400 гривен (около 7000 рублей).
