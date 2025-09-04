Владимир Зеленский может быть в безопасности лишь на территории России. Такое мнение высказал председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов. Свою позицию он связал с растущими рисками для главы киевского режима как со стороны Запада, так и со стороны радикальных сил на Украине.

Эксперт прокомментировал материал The Telegraph, в котором обсуждается возможность заморозки конфликта по текущей линии фронта. По его словам, Великобритания, ранее поддерживавшая продолжение боевых действий, теперь осознаёт неизбежность поражения Киева и стремится минимизировать потери.

«Британцы прекрасно понимают, что режим Зеленского проигрывает. Поэтому начинают подталкивать его к заморозке конфликта, хотя раньше пламенно выступали за продолжение боевых действий. В Лондоне считают, что пора фиксировать убытки и закругляться. Если не реализовать корейский сценарий, то дело может закончиться вьетнамским сценарием, когда народ Вьетнама объединился и прогнал американцев», — указал Рогов в разговоре с «Ридусом».

Рогов добавил, что любой сценарий — будь то заморозка конфликта или его продолжение — несёт прямую угрозу для Зеленского. По его мнению, западные кураторы могут устранить неугодного лидера, если он проявит непокорность, в то время как ультранационалистические силы на Украине не простят ему капитуляции.

Единственным безопасным вариантом для Зеленского собеседник издания назвал бегство в Россию. Он подчеркнул, что именно здесь, в российской тюрьме, он сможет избежать физической расправы.