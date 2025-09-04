Сообщения о проникновении украинских ДРГ в Калужскую область оказались фейком ЦИПСО
SHOT: Сообщения об украинских ДРГ в Калужской области оказались фейком ЦИПСО
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fotton
Информация о проникновении и розыске диверсионно-разведывательных групп в Калужской области оказалась фейком. Об этом сообщил SHOT.
«Информация о проникновении и розыске неких ДРГ в Калужской области — фейк, который активно рассылали местным жителям в домовых чатах через украинский ЦИПСО, чтобы создать панику», — пишет телеграм-канал.