Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 сентября, 14:19

Сообщения о проникновении украинских ДРГ в Калужскую область оказались фейком ЦИПСО

SHOT: Сообщения об украинских ДРГ в Калужской области оказались фейком ЦИПСО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fotton

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fotton

Информация о проникновении и розыске диверсионно-разведывательных групп в Калужской области оказалась фейком. Об этом сообщил SHOT.

«Информация о проникновении и розыске неких ДРГ в Калужской области — фейк, который активно рассылали местным жителям в домовых чатах через украинский ЦИПСО, чтобы создать панику», — пишет телеграм-канал.

В силовых структурах РФ допустили, что слухи о побеге российских бойцов запустила ЦИПСО
В силовых структурах РФ допустили, что слухи о побеге российских бойцов запустила ЦИПСО
BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Политика
  • Калужская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar