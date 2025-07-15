В силовых структурах РФ допустили, что слухи о победе российских бойцов запустила ЦИПСО

В российских силовых структурах выразили предположение, что распространяемые украинскими СМИ сообщения о якобы побеге российских военнослужащих из украинского плена могут являться частью информационно-психологической операции Украины.

«Вынуждены констатировать, что это может быть вражеская информационно-психологическая акция для оправдания убийства военнопленных или оправдания необходимости условий их содержания», – заявил собеседник ТАСС.