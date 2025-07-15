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Регион
14 июля, 22:09

В силовых структурах РФ допустили, что слухи о победе российских бойцов запустила ЦИПСО

ТАСС: Сообщения о побеге бойцов ВС РФ могут быть операцией ЦИПСО

Военнослужащий. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Vog

Военнослужащий. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Vog

В российских силовых структурах выразили предположение, что распространяемые украинскими СМИ сообщения о якобы побеге российских военнослужащих из украинского плена могут являться частью информационно-психологической операции Украины.

«Вынуждены констатировать, что это может быть вражеская информационно-психологическая акция для оправдания убийства военнопленных или оправдания необходимости условий их содержания», – заявил собеседник ТАСС.

Российские силовики призвали дождаться, чем закончится история с якобы «побегом» пленных.

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Напомним, 14 июля один из медийных боевиков ВСУ Станислав Бунятов сообщил о побеге четырёх бойцов ЧВК «Вагнер» от конвоя в Краматорске. Военкор Юрий Котёнок призвал молиться за сбежавших бойцов, напомнив, что украинское командование приказывает не брать бойцов ЧВК живыми.

Юния Ларсон
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