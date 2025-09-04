В Москве из Яузы выловили полумёртвую женщину

В центре Москвы, у Рубцовской набережной, произошёл инцидент, который мог закончиться трагически, но благодаря оперативной работе спасателей завершился спасением человеческой жизни. Прохожие заметили в водах Яузы женщину в верхней одежде, которая лежала на спине и не подавала признаков жизни, дрейфуя по течению. Шокирующие кадры опубликовал телеграм-канал «МК: срочные новости».

На видео к неподвижной женщине незамедлительно направился водолаз. Автор ролика отмечает, что у пострадавшей наблюдались едва заметные движения, что давало надежду на спасение.

Шокирующие кадры спасения женщины из Яузы в Москве. Видео © Telegram / «МК: срочные новости»

«Выглядела она, мягко говоря, неживой, но спасатели всё равно бросились к утопленнице. И не только спасли, но и откачали её!» — говорится в публикации.

Сейчас спасённая находится под наблюдением медиков, а обстоятельства, при которых она оказалась в воде, предстоит выяснить полиции после того, как её состояние стабилизируется.