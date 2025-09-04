РСТ не получал жалоб о массовых заболеваниях от российских туристов в Турции

Туристы в Турции столкнулись с загадочным вирусом, предположительно распространяющимся на местных пляжах. Российский союз туриндустрии (РСТ) сообщил, что крупные туроператоры не фиксируют массовых обращений или жалоб от путешественников.

В пресс-службе союза уточнили, что симптомы заболевания могут быть схожи с обычным пищевым отравлением или последствиями употребления немытых фруктов. Там подчеркнули, что точную причину недомогания можно установить только с помощью специализированных медицинских тестов.

«Рекомендация мыть овощи, фрукты и соблюдать личную гигиену, использовать санитайзеры остаётся неизменной. РСТ продолжает мониторить ситуацию», — заявили представители РСТ в интервью 360.ru.

Путешественникам рекомендовали при возникновении симптомов немедленно обращаться в страховую компанию, к турагенту или гиду для организации необходимой медицинской помощи. Союз продолжает внимательно следить за эпидемиологической обстановкой в турецких курортных зонах.