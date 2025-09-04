Мессенджер MAX
4 сентября, 14:40

РСТ не получал жалоб о массовых заболеваниях от российских туристов в Турции

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Berezko

Туристы в Турции столкнулись с загадочным вирусом, предположительно распространяющимся на местных пляжах. Российский союз туриндустрии (РСТ) сообщил, что крупные туроператоры не фиксируют массовых обращений или жалоб от путешественников.

В пресс-службе союза уточнили, что симптомы заболевания могут быть схожи с обычным пищевым отравлением или последствиями употребления немытых фруктов. Там подчеркнули, что точную причину недомогания можно установить только с помощью специализированных медицинских тестов.

«Рекомендация мыть овощи, фрукты и соблюдать личную гигиену, использовать санитайзеры остаётся неизменной. РСТ продолжает мониторить ситуацию», — заявили представители РСТ в интервью 360.ru.

Путешественникам рекомендовали при возникновении симптомов немедленно обращаться в страховую компанию, к турагенту или гиду для организации необходимой медицинской помощи. Союз продолжает внимательно следить за эпидемиологической обстановкой в турецких курортных зонах.

Роспотребнадзор уже подготовил для россиян тест на вирус чикунгунья
Роспотребнадзор уже подготовил для россиян тест на вирус чикунгунья

Напомним, сегодня появилась информация, что среди отдыхающих на турецких курортах россиян массово распространяется бактериальная инфекция. Предположительно, речь идёт о микроорганизме Vibrio, который активно плодится в тёплой морской воде и вызывает у людей диарею, а при тяжёлом развитии сепсис.

