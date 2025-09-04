Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Регион
4 сентября, 14:56

Путин присвоил главе правительства Чечни Даудову звание генерал-лейтенанта

Обложка © РИА Новости / Сергей Бобылев

Президент России Владимир Путин присвоил звание генерал-лейтенанта председателю правительства Чечни Магомеду Даудову. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале.

«Президент своим указом присвоил высокое воинское звание генерал-лейтенанта дорогому брату, председателю правительства ЧР Магомеду Даудову. Это знаменательное событие служит признанием его многолетней, преданной и целеустремлённой службы на благо Отечества», — написал он.

По словам главы Чечни, присвоение звания генерал-лейтенанта является справедливой оценкой труда, мужества и преданности Родине Даудова. Кадыров отметил, что глубоко признателен президенту за высокую оценку деятельности представителя команды, основанной Ахматом-Хаджи Кадыровым, и поздравил Даудова с этим важным событием.

Ранее сообщалось, что секретарь совета безопасности Чечни Адам Кадыров был награждён медалью «Защитник Чеченской Республики» на торжественной церемонии, посвящённой чествованию победителей и участников II открытого чемпионата по тактической стрельбе среди силовых структур.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
