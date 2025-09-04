Путин присвоил главе правительства Чечни Даудову звание генерал-лейтенанта
Обложка © РИА Новости / Сергей Бобылев
Президент России Владимир Путин присвоил звание генерал-лейтенанта председателю правительства Чечни Магомеду Даудову. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале.
«Президент своим указом присвоил высокое воинское звание генерал-лейтенанта дорогому брату, председателю правительства ЧР Магомеду Даудову. Это знаменательное событие служит признанием его многолетней, преданной и целеустремлённой службы на благо Отечества», — написал он.
По словам главы Чечни, присвоение звания генерал-лейтенанта является справедливой оценкой труда, мужества и преданности Родине Даудова. Кадыров отметил, что глубоко признателен президенту за высокую оценку деятельности представителя команды, основанной Ахматом-Хаджи Кадыровым, и поздравил Даудова с этим важным событием.
