АСИ назвало топ-5 самых привлекательных регионов в России для молодёжи

Агентство стратегических инициатив (АСИ) представило результаты нового индекса привлекательности российских регионов для молодёжи, согласно которым 70% опрошенных удовлетворены жизнью в своих субъектах. Соответствующую информацию передаёт пресс-служба организации.

Результаты исследования были озвучены директором направления АСИ «Молодые профессионалы» Александром Вайно на сессии Восточного экономического форума-2025 (ВЭФ). Он отметил, что в топ-5 рейтинга вошли Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Краснодарский край и Республика Татарстан. Особое внимание было уделено Красноярскому краю и Сахалину, которые продемонстрировали высокую внешнюю привлекательность и значительный рост внутренней удовлетворённости.

Оценка проводилась по 57 показателям в шести ключевых сферах: экономика, образование, экология и здравоохранение, инфраструктура, безопасность и имидж региона.