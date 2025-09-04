Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 сентября, 15:04

АСИ назвало топ-5 самых привлекательных регионов в России для молодёжи

АСИ: Около 70% российской молодёжи довольны своим регионом

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Агентство стратегических инициатив (АСИ) представило результаты нового индекса привлекательности российских регионов для молодёжи, согласно которым 70% опрошенных удовлетворены жизнью в своих субъектах. Соответствующую информацию передаёт пресс-служба организации.

Результаты исследования были озвучены директором направления АСИ «Молодые профессионалы» Александром Вайно на сессии Восточного экономического форума-2025 (ВЭФ). Он отметил, что в топ-5 рейтинга вошли Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Краснодарский край и Республика Татарстан. Особое внимание было уделено Красноярскому краю и Сахалину, которые продемонстрировали высокую внешнюю привлекательность и значительный рост внутренней удовлетворённости.

Оценка проводилась по 57 показателям в шести ключевых сферах: экономика, образование, экология и здравоохранение, инфраструктура, безопасность и имидж региона.

На ВЭФ-2025 покажут иммерсивный концерт и устроят масштабную кинопремьеру
На ВЭФ-2025 покажут иммерсивный концерт и устроят масштабную кинопремьеру

Ранее в кулуарах ВЭФ стало известно, что в России разрабатываются новые меры поддержки ипотечного кредитования для молодёжи, чтобы сохранить активность строительного рынка. Реализация этих мер позволит стимулировать спрос на жильё среди молодёжи и сохранить динамику строительного сектора в стране.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Россия
  • Восточный экономический форум (ВЭФ)
  • Общество
  • Москва
  • Московская область
  • Санкт-Петербург
  • Краснодарский край
  • Татарстан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar