4 сентября, 15:02

В АТОР заявили, что оплата картами Мир в Таиланде не повлияет на турпоток

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey_Kuzmin

Введение оплаты картами «Мир» в Таиланде, которое планируется в ближайшее время, не станет ключевым фактором при выборе отдыха, но существенно упростит финансовые операции для российских туристов. Об этом заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

«Таиланд и без того является лидером по туристическому потоку в юго-восточной Азии», — подчеркнул эксперт в беседе с «Постньюс».

По его словам, приоритетами для путешественников остаются географическая доступность и инфраструктура страны, а не платежные опции. При этом Мурадян отметил, что возможность расчётов картой «Мир» избавит туристов от необходимости везти крупные суммы наличными и станет дополнительным удобством.

В АТОР рассказали, как изменится турпоток в Китай после отмены виз для россиян

Напомним, ранее стало известно, что платёжные карты «Мир» начнут принимать в Таиланде в ближайшее время, что значительно упростит расчёты для российских туристов. Данное заявление было сделано на полях Восточного экономического форума-2025 (ВЭФ) главой Российско-Таиландского делового совета.

