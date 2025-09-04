В АТОР заявили, что оплата картами Мир в Таиланде не повлияет на турпоток

Введение оплаты картами «Мир» в Таиланде, которое планируется в ближайшее время, не станет ключевым фактором при выборе отдыха, но существенно упростит финансовые операции для российских туристов. Об этом заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

«Таиланд и без того является лидером по туристическому потоку в юго-восточной Азии», — подчеркнул эксперт в беседе с «Постньюс».

По его словам, приоритетами для путешественников остаются географическая доступность и инфраструктура страны, а не платежные опции. При этом Мурадян отметил, что возможность расчётов картой «Мир» избавит туристов от необходимости везти крупные суммы наличными и станет дополнительным удобством.