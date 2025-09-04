Мессенджер MAX
4 сентября, 15:14

Путину представили концепцию фестиваля уличного искусства «Лица городов»

Организаторы рассказали Путину о фестивале Лица городов во Владивостоке

Обложка © Telegram/ Новые Формы

Фестиваль уличного искусства и монументальной живописи «Лица городов» был представлен президенту России Владимиру Путину. Главный организатор фестиваля Филипп Дульмаченко и программный директор площадки «Арт-гавань» Михаил Волков рассказали о концепции и деталях мероприятия.

Фестиваль «Лица городов». Фото © Telegram/ Новые Формы

В фестивале, который идёт с 30 августа и продлится до 6 сентября, примут участие 20 художников в составе восьми творческих групп. Мероприятие приурочили к десятому Восточному экономическому форуму (ВЭФ). Художники создали 10 муралов общей площадью 10 тысяч квадратных метров.

Фестиваль «Лица городов». Фото © Telegram/ Новые Формы

Ранее Владимир Путин на полях ВЭФ встретился с премьер-министром Монголии Гомбожавын Занданшатаром. Эта встреча стала первым контактом российского лидера с новым главой правительства Монголии, недавно вступившим в должность.

Губернаторы и эксперты обсудили на ВЭФ, как проектировать Дальний Восток для жизни
Полина Никифорова
