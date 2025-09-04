Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 сентября, 15:01

Путин на полях ВЭФ встретился с премьером Монголии

Путин встретился с премьером Монголии Занданшатаром

Путин и Занданшатар. Обложка © РИА Новости / Владимир Смирнов

Путин и Занданшатар. Обложка © РИА Новости / Владимир Смирнов

Президент России Владимир Путин встретился с премьер-министром Монголии Гомбожавын Занданшатаром в рамках десятого Восточного экономического форума, который проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Эта встреча стала первым контактом российского лидера с новым главой правительства Монголии, недавно вступившим в должность.

Путин встретился с премьер-министром Монголии. Видео © Telegram / Кремль. Новости

Переговоры продолжили традицию регулярного диалога на высшем уровне между двумя странами. Предыдущая встреча Путина с экс-премьером Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ состоялась в 2024 году в Улан-Баторе в рамках памятных мероприятий по случаю 85-летия победы советско-монгольских войск над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол. В 2022 году лидеры также встречались на площадке Восточного экономического форума.

Путин встретился с премьером Лаоса
Путин встретился с премьером Лаоса

Визит Владимира Путина во Владивосток состоялся сразу после поездки в Китай и был приурочен к старту Восточного экономического форума (ВЭФ). Глава государства уже провёл ряд рабочих мероприятий, а также изучил представленную в Национальном центре «Россия» цифровую экспозицию животных. Завтра, 5 сентября, президент планирует принять участие в центральном событии форума – юбилейном, десятом пленарном заседании ВЭФ, в котором также будут участвовать руководители стран-партнёров.

BannerImage
Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Путин
  • Монголия
  • Восточный экономический форум (ВЭФ)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar