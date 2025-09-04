Путин на полях ВЭФ встретился с премьером Монголии

Президент России Владимир Путин встретился с премьер-министром Монголии Гомбожавын Занданшатаром в рамках десятого Восточного экономического форума, который проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Эта встреча стала первым контактом российского лидера с новым главой правительства Монголии, недавно вступившим в должность.

Путин встретился с премьер-министром Монголии. Видео © Telegram / Кремль. Новости

Переговоры продолжили традицию регулярного диалога на высшем уровне между двумя странами. Предыдущая встреча Путина с экс-премьером Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ состоялась в 2024 году в Улан-Баторе в рамках памятных мероприятий по случаю 85-летия победы советско-монгольских войск над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол. В 2022 году лидеры также встречались на площадке Восточного экономического форума.