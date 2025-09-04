Путин встретился с премьером Лаоса
Путин встретился с премьер-министром Лаоса Сипхандоном на полях ВЭФ
Обложка © Life.ru, ТАСС / АР
Президент России Владимир Путин провёл встречу с премьер-министром Лаосской Народно-Демократической Республики Сонсаем Сипхандоном в рамках десятого Восточного экономического форума. Глава лаосского правительства возглавляет национальную делегацию на ВЭФ и выступит с ключевой речью на пленарном заседании форума 5 сентября.
Путин встретился с премьер-министром Лаоса. Видео © Telegram / Кремль. Новости
Сипхандон вместе с Путиным примет участие в пленарном заседании. К мероприятию также присоединятся премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар и член Политбюро ЦК КПК Ли Хунчжун.
А 31 июля российский лидер принимал в Кремле президента Лаоса Тхонглуна Сисулита, где стороны обсуждали актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Кроме того, в текущем году лидеры уже общались на полях саммита БРИКС, что свидетельствует о динамичном развитии диалога между РФ и Азией.
Напомним, что прибытие Путина во Владивосток состоялось сразу после его визита в Китай и было приурочено к началу Восточного экономического форума (ВЭФ). Президент уже успел провести рабочие встречи: он пообщался с курсантами военно-патриотического центра «Воин», ознакомился с экспозицией животных в цифровом формате в Национальном центре «Россия», а также первым посетил музей, посвящённый генерал-майору Гудкову, погибшему в ходе специальной военной операции. Завтра глава государства примет участие в ключевом мероприятии форума – пленарном заседании, посвящённом десятой годовщине ВЭФ, на котором также будут присутствовать главы государств-партнёров.