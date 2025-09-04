Путин встретился с премьером Лаоса

Президент России Владимир Путин провёл встречу с премьер-министром Лаосской Народно-Демократической Республики Сонсаем Сипхандоном в рамках десятого Восточного экономического форума. Глава лаосского правительства возглавляет национальную делегацию на ВЭФ и выступит с ключевой речью на пленарном заседании форума 5 сентября.

Сипхандон вместе с Путиным примет участие в пленарном заседании. К мероприятию также присоединятся премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар и член Политбюро ЦК КПК Ли Хунчжун.

А 31 июля российский лидер принимал в Кремле президента Лаоса Тхонглуна Сисулита, где стороны обсуждали актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Кроме того, в текущем году лидеры уже общались на полях саммита БРИКС, что свидетельствует о динамичном развитии диалога между РФ и Азией.