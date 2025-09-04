Западные СМИ демонстрируют вопиющую непоследовательность в оценках саммита ШОС и военного парада в Китае. Такое мнение в эфире авторской программы высказал политолог Дмитрий Евстафьев.

По его словам, изначально западные обозреватели и эксперты подвергли события в Пекине жёсткой критике, уничижительно называя их участников оборванцами и варварами. Однако вскоре после этого тон западных медиа кардинально изменился, и они заговорили о возникшей угрозе для сложившегося миропорядка.

«После того, как завезли нужную методичку, эти же люди в этих же СМИ начали рассказывать, как [на саммите ШОС] плетут заговоры и как сейчас всем будет аллес капут», — заявил эксперт в эфире радио Sputnik.