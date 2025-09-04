«Запутались в методичках»: Реакция Запада на саммит ШОС была до абсурда противоречивой
Политолог Евстафьев: Западные СМИ крайне непоследовательно оценили саммит ШОС
Лидеры стран на саммите ШОС в Тяньцзине. Обложка © Life.ru
Западные СМИ демонстрируют вопиющую непоследовательность в оценках саммита ШОС и военного парада в Китае. Такое мнение в эфире авторской программы высказал политолог Дмитрий Евстафьев.
По его словам, изначально западные обозреватели и эксперты подвергли события в Пекине жёсткой критике, уничижительно называя их участников оборванцами и варварами. Однако вскоре после этого тон западных медиа кардинально изменился, и они заговорили о возникшей угрозе для сложившегося миропорядка.
«После того, как завезли нужную методичку, эти же люди в этих же СМИ начали рассказывать, как [на саммите ШОС] плетут заговоры и как сейчас всем будет аллес капут», — заявил эксперт в эфире радио Sputnik.
Напомним, саммит ШОС состоялся 1 сентября в китайском Тяньцзине. В мероприятии поучаствовали свыше 20 мировых лидеров, включая главу РФ Владимира Путина, который провёл там переговоры со множеством прибывших коллег.