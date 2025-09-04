Саммит ШОС в Пекине продемонстрировал стратегическое сближение России, Китая и Индии, что стало болезненным сигналом для Вашингтона. Об этом заявили эксперты, отметив, что США сами спровоцировали формирование нового центра силы своей агрессивной политикой.

Американист Константин Блохин подчеркнул, что демонстративное партнёрство трёх держав вызывает раздражение у американского руководства. По его словам, именно политика Вашингтона стала одним из ключевых драйверов этого сближения. Политолог Дмитрий Дробницкий добавил, что в ответ США активизируют «грязные методы» воздействия, включая информационные вбросы и поддержку маргинальных движений.

«Именно политика США тут является одним из драйверов сближения как раз Китая с Индией, России с Индией, России с Китаем. Поэтому тут, как говорится, сам Трамп виноват, сами Соединённые Штаты виноваты, что это привело мир к подобным позициям», — констатировал Блохин в разговоре с «Царьградом».