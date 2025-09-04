Мессенджер MAX
4 сентября, 16:10

«Зарплаты выше»: Замглавы Минстроя призвал кассиров идти работать на стройки

Стасишин: Кассиры в России могут пойти работать на стройки ради высокой зарплаты

Обложка © РИА Новости / Александр Кряжев

Кассиры в России могут переквалифицироваться или устроиться на стройку в поисках более высокой оплаты труда. Об этом заявил заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Мы ждём на стройках всех кассиров. Поверьте, заработные платы на стройках выше. Коллеги, внедряйте больше цифровых технологий, тогда больше высокооплачиваемых кадров придёт в стройку», — сказал замглавы Минстроя.

Таким образом Стасишин отреагировал на заявление Романа Чекушова, замглавы Минпромторга, который отметил тенденцию российских ретейлеров к расширению использования касс самообслуживания и сокращению числа кассиров.
Не только Москва: Росстат назвал российские регионы с зарплатой выше 100 тысяч

Ранее сообщалось, что за прошедший год средний доход работающих россиян увеличился на 14,5%, достигнув 96 220 рублей к концу первого полугодия 2025 года. Самые высокие показатели средней заработной платы зафиксированы в компаниях, занятых добычей нефти и газа (в 2,15 раза выше, чем в среднем по стране, 206 980 рублей).

