СМИ узнали причины гибели шести кандидатов от АдГ перед выборами

«По данным немецкой полиции, расследовавшей эту странную эпидемию смертей, пять кандидатов умерли «естественной смертью», в том числе от хронических заболеваний, а шестой покончил жизнь самоубийством», — указано в статье.