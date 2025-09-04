СМИ узнали причины гибели шести кандидатов от АдГ перед выборами
Le Figaro: Пять членов АдГ умерли по естественным причинам, ещё один — от суицида
Пять кандидатов от «Альтернативы для Германии» (АдГ) скончались перед выборами от хронических заболеваний. Ещё один член правой партии умер в результате суицида, пишет Le Figaro.
«По данным немецкой полиции, расследовавшей эту странную эпидемию смертей, пять кандидатов умерли «естественной смертью», в том числе от хронических заболеваний, а шестой покончил жизнь самоубийством», — указано в статье.
Напомним, что перед муниципальными выборами, которые состоятся 14 сентября, уже скончались 16 членов различных немецких партий. Среди погибших присутствуют представители всех основных политических сил