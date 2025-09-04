Милан объявит траур в день похорон Армани
Мэр Милана Сала объявил траур в день похорон Джорджо Армани
Обложка © ТАСС / Zuma
Мэр Милана Джузеппе Сала распорядился объявить траур в городе в день прощания с модельером Джорджо Армани. Информацию об этом распространило издание Il Giornale.
Траур назначен на 8 сентября. Глава города назвал покойного кутюрье одним из величайших представителей итальянской моды.
«Милану будет не хватать его творческого видения, его активного участия и его поддержки жизни нашего города», — сказал Сала.
Как ранее сообщалось, церемония прощания с модельером пройдёт в Милане 6 и 7 сентября. Его похороны не будут публичными по желанию покойного.