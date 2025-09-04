Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
4 сентября, 16:41

Милан объявит траур в день похорон Армани

Мэр Милана Сала объявил траур в день похорон Джорджо Армани

Обложка © ТАСС / Zuma

Мэр Милана Джузеппе Сала распорядился объявить траур в городе в день прощания с модельером Джорджо Армани. Информацию об этом распространило издание Il Giornale.

Траур назначен на 8 сентября. Глава города назвал покойного кутюрье одним из величайших представителей итальянской моды.

«Милану будет не хватать его творческого видения, его активного участия и его поддержки жизни нашего города», — сказал Сала.

Как ранее сообщалось, церемония прощания с модельером пройдёт в Милане 6 и 7 сентября. Его похороны не будут публичными по желанию покойного.

