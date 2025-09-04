Милан объявит траур в день похорон Армани

«Милану будет не хватать его творческого видения, его активного участия и его поддержки жизни нашего города», — сказал Сала.

Как ранее сообщалось, церемония прощания с модельером пройдёт в Милане 6 и 7 сентября. Его похороны не будут публичными по желанию покойного.