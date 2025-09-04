Шестилетнему внуку Натальи Штурм разбили голову на детской площадке

Шестилетний внук российской певицы Натальи Штурм получил серьёзную травму на детской площадке. По словам самой артистки, в него бросил булыжник ребёнок. Камень попал прямо в голову, рассказала Штурм в своём телеграм-канале.

В медицинском учреждении врачи провели осмотр и обработку раны, наложив швы, поскольку повреждение было достаточно серьёзным — около двух сантиметров длиной. Несмотря на произошедшее, состояние здоровья мальчика стабильное, и он находится под наблюдением врачей.

