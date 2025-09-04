Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 сентября, 17:24

Шестилетнему внуку Натальи Штурм разбили голову на детской площадке

Внук Натальи Штурм попал в больницу после удара камнем по голове

Обложка © Telegram/ SHTURM.news

Обложка © Telegram/ SHTURM.news

Шестилетний внук российской певицы Натальи Штурм получил серьёзную травму на детской площадке. По словам самой артистки, в него бросил булыжник ребёнок. Камень попал прямо в голову, рассказала Штурм в своём телеграм-канале.

Внук Натальи Штурм госпитализирован после удара по голове. Видео © Telegram/ SHTURM.news

В медицинском учреждении врачи провели осмотр и обработку раны, наложив швы, поскольку повреждение было достаточно серьёзным — около двух сантиметров длиной. Несмотря на произошедшее, состояние здоровья мальчика стабильное, и он находится под наблюдением врачей.

Трусова заработала более 1 млн рублей на рассказах о родах
Трусова заработала более 1 млн рублей на рассказах о родах

Ранее певица Таисия Повалий призналась в фобии, связанной с вождением автомобиля, которая преследует её с самого детства. По словам артистки, этот страх не поборолся у неё до сих пор. Также певица призналась, что никогда не имела прав.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Дети
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar