Шестилетнему внуку Натальи Штурм разбили голову на детской площадке
Внук Натальи Штурм попал в больницу после удара камнем по голове
Обложка © Telegram/ SHTURM.news
Шестилетний внук российской певицы Натальи Штурм получил серьёзную травму на детской площадке. По словам самой артистки, в него бросил булыжник ребёнок. Камень попал прямо в голову, рассказала Штурм в своём телеграм-канале.
Внук Натальи Штурм госпитализирован после удара по голове. Видео © Telegram/ SHTURM.news
В медицинском учреждении врачи провели осмотр и обработку раны, наложив швы, поскольку повреждение было достаточно серьёзным — около двух сантиметров длиной. Несмотря на произошедшее, состояние здоровья мальчика стабильное, и он находится под наблюдением врачей.
Ранее певица Таисия Повалий призналась в фобии, связанной с вождением автомобиля, которая преследует её с самого детства. По словам артистки, этот страх не поборолся у неё до сих пор. Также певица призналась, что никогда не имела прав.