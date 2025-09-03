Мессенджер MAX
3 сентября, 09:17

«Не поборола до сих пор»: Таисия Повалий раскрыла свою главную фобию

Певица Таисия Повалий призналась, что боится садиться за руль

Таисия Повалий. Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

Певица Таисия Повалий призналась в фобии, связанной с вождением автомобиля, которая преследует её с самого детства. Об этом артистка рассказала в беседе с Пятым каналом за кулисами юбилейного концерта Любови Успенской.

Таисия Повалий раскрыла свою фобию. Видео © 5-tv.ru

«Я видела ролик Любы и прям позавидовала, что она водит машину. Ещё такую крутую, Mercedes. Но я, к сожалению, машину не вожу. С детства я боюсь водить. Мой папа — профессиональный водитель, и я сидела рядом, и мне казалось что на нас едут все машины», — рассказала Повалий.

По словам артистки, этот страх не поборолся у неё до сих пор. Также певица призналась, что никогда не имела прав.

Ранее уроженка Киевской области Таисия Повалий назвала Россию спасением для своих коллег из Незалежной. Она считает, что со временем Киев их всех попросту бы «уничтожил». После переезда в Москву артистка купила дом в ипотеку. Известно, что на своей родине Повалий грозит тюрьма.

