«Не поборола до сих пор»: Таисия Повалий раскрыла свою главную фобию

Певица Таисия Повалий призналась в фобии, связанной с вождением автомобиля, которая преследует её с самого детства. Об этом артистка рассказала в беседе с Пятым каналом за кулисами юбилейного концерта Любови Успенской.

Таисия Повалий раскрыла свою фобию. Видео © 5-tv.ru

«Я видела ролик Любы и прям позавидовала, что она водит машину. Ещё такую крутую, Mercedes. Но я, к сожалению, машину не вожу. С детства я боюсь водить. Мой папа — профессиональный водитель, и я сидела рядом, и мне казалось что на нас едут все машины», — рассказала Повалий.