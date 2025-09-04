Путину на ВЭФ передали привет от Си Цзиньпина

На полях Восточного экономического форума президенту России Владимиру Путину передали привет от председателя КНР Си Цзиньпина. Пожелания озвучил член политбюро ЦК КПК, заместитель председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун.

«Хотел бы передать вам искренний привет и наилучшие пожелания от председателя Си Цзиньпина», — заявил представитель Китая.

Кроме того, в рамках ВЭФ российский лидер встретился с премьер-министром Монголии Гомбожавын Занданшатаром. Эта встреча стала первым контактом российского лидера с новым главой правительства Монголии, недавно вступившим в должность.