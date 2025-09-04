Власти Вашингтона подали в суд на Трампа из-за переброски Нацгвардии

Власти Вашингтона обратились в суд с иском против администрации президента США Дональда Трампа. Причиной стало решение о привлечении бойцов Национальной гвардии к выполнению правоохранительных функций в столице. По мнению представителей округа Колумбия, это действие является «военной оккупацией» и несёт в себе «опасность и вред» для населения, будучи при этом «ненужным и нежелательным».

Как сообщает NBC News, основанием для разбирательства стало решение Трампа о передаче части полномочий местных правоохранительных органов в федеральное ведение с последующим введением временного чрезвычайного положения. Администрация президента мотивировала эти меры беспрецедентным уровнем преступности в столице.

«Истец в лице округа Колумбия с уважением просит суд провозгласить, что ответчики действовали в нарушение конституции и федерального законодательства, поскольку развернули войска национальной гвардии для осуществления правоохранительных мер в округе Колумбия без прямого согласия мэра», — указывается в исковом заявлении.