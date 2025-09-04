Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 сентября, 18:00

В Ирландии заявили, что Запад веками боялся Россию и завидовал ей

Журналист Боуз: Запад всегда завидовал России и пытался её подчинить

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dark_Side

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dark_Side

Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что страны Запада всегда завидовали и содрогались от страха перед Россией. Он также отметил, что в прошлом иностранные государства предпринимали попытки разделить и подчинить нашу страну.

«Запад веками завидовал и боялся огромной мощи и бесконечных ресурсов России. <...> Украина была всего лишь ещё одной попыткой это сделать [подчинить Россию], но русские не стали терпеть», указал журналист на своей странице в соцсети X.

«Это что-то новенькое»: Каллас усомнилась в победе России и Китая во Второй мировой войне
«Это что-то новенькое»: Каллас усомнилась в победе России и Китая во Второй мировой войне

Ранее политологи заявляли, что Запад своими действиями сам укрепил союзнические отношения между Россией и Китаем. Встав на путь русофобии, западные страны лишили себя доступа к российским энергоресурсам, передав это преимущество экономике КНР, что неизбежно ускорит её выход на лидирующие позиции в мире.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar