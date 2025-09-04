Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что страны Запада всегда завидовали и содрогались от страха перед Россией. Он также отметил, что в прошлом иностранные государства предпринимали попытки разделить и подчинить нашу страну.

«Запад веками завидовал и боялся огромной мощи и бесконечных ресурсов России. <...> Украина была всего лишь ещё одной попыткой это сделать [подчинить Россию], но русские не стали терпеть», — указал журналист на своей странице в соцсети X.