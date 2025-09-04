В Ирландии заявили, что Запад веками боялся Россию и завидовал ей
Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что страны Запада всегда завидовали и содрогались от страха перед Россией. Он также отметил, что в прошлом иностранные государства предпринимали попытки разделить и подчинить нашу страну.
«Запад веками завидовал и боялся огромной мощи и бесконечных ресурсов России. <...> Украина была всего лишь ещё одной попыткой это сделать [подчинить Россию], но русские не стали терпеть», — указал журналист на своей странице в соцсети X.
Ранее политологи заявляли, что Запад своими действиями сам укрепил союзнические отношения между Россией и Китаем. Встав на путь русофобии, западные страны лишили себя доступа к российским энергоресурсам, передав это преимущество экономике КНР, что неизбежно ускорит её выход на лидирующие позиции в мире.