Регион
4 сентября, 18:12

«Не тянет на её уровень»: Любовь Успенская выставила за дверь жениха 35-летней дочери

Любовь Успенская прогнала жениха 35-летней дочери Татьяны

Обложка © ТАСС / Ольга Зиновская

Любовь Успенская разрушила романтические отношения дочери Татьяны с молодым человеком по имени Никита. По словам артистки, жених негативно влиял на дочь, из-за него она перестала заниматься саморазвитием и забросила музыку, поэзию и литературу.

«Я его выгнала. Он ей не пара, не пара, не пара. Он не тянет ни на её уровень, ни на её интеллект, ни на что. Я видела, что он ей вроде как нравится, но также я увидела, что он не тянет! Я сказала «до свидания» и просто показала ему на дверь», — цитирует Успенскую StarHit.

Певица хочет, чтобы будущий зять вдохновлял наследницу на самообразование. Она подчеркнула, что не торопит дочь с замужеством и хочет найти для нее действительно достойного партнёра — образованного, разбирающегося в искусстве и музыке.

Ранее певица Любовь Успенская заявила о желании умереть на сцене. Артистка с 55-летней карьерой уверена, что музыка является её настоящим призванием. Она сравнила свои отношения со сценой с брачным союзом.

