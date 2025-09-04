«Не тянет на её уровень»: Любовь Успенская выставила за дверь жениха 35-летней дочери
Любовь Успенская разрушила романтические отношения дочери Татьяны с молодым человеком по имени Никита. По словам артистки, жених негативно влиял на дочь, из-за него она перестала заниматься саморазвитием и забросила музыку, поэзию и литературу.
«Я его выгнала. Он ей не пара, не пара, не пара. Он не тянет ни на её уровень, ни на её интеллект, ни на что. Я видела, что он ей вроде как нравится, но также я увидела, что он не тянет! Я сказала «до свидания» и просто показала ему на дверь», — цитирует Успенскую StarHit.
Певица хочет, чтобы будущий зять вдохновлял наследницу на самообразование. Она подчеркнула, что не торопит дочь с замужеством и хочет найти для нее действительно достойного партнёра — образованного, разбирающегося в искусстве и музыке.
