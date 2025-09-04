Студенту дали 25 лет колонии за подготовку подрыва газопроводов в Воронеже

Студента-фармацевта Георгия Воронкова* из Москвы приговорили к 25 годам колонии строгого режима с отбыванием первых четырёх лет в тюрьме по обвинению в подготовке к диверсии, диверсионной деятельности и государственной измене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на приговор 2-го Западного окружного военного суда.

По данным следствия, молодой человек связался с террористической националистической организацией, для которой записывал пропагандистские ролики в поддержку Главного управления разведки Украины. Позже ему поручили взорвать два газопровода в Воронеже, а его задержали в сентябре 2022 года при изъятии компонентов взрывчатки из тайника.

Отмечается, что Воронков* частично признал вину в государственной измене и сотрудничестве с куратором, а также подтвердил, что обучался обращению со взрывчатыми и отравляющими веществами. Однако он отказался раскаиваться в содеянном, заявив, что не совершал действий, требующих покаяния. Дополнительно суд назначил осуждённому ограничение свободы на 1,5 года, трёхлетний запрет на администрирование сайтов и штраф в размере 800 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что трое жителей Забайкальского края, один из Приморского края и один из Хабаровского края были признаны виновными в совершении ряда преступлений, включая поджоги спортивного клуба и станции сотовой связи по заданию иностранного куратора. Их приговорили к лишению свободы на сроки от 7 лет и 8 месяцев до 13 лет.