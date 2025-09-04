Мессенджер MAX
4 сентября, 19:50

На Триумфальной арке в Париже появились посвящённые советским воинам плакаты

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / pio3

Правоохранительные органы во Франции начали расследование после появления на Триумфальной арке в Париже плакатов, посвящённых памяти советским солдатам. Такой информацией поделилась радиостанция Franceinfo.

Четыре «пророссийских плаката» были обнаружены на опорах Триумфальной арки вечером в среду, 3 сентября. По данным радиостанции, на плакатах были надписи «Скажи спасибо советскому солдату-победителю».

«Было начато расследование по факту «повреждения или уничтожения группой лиц имущества, классифицированного или зарегистрированного как исторический памятник, в интересах иностранного государства, предприятия или организации», — передаёт радиостанция.

В прокуратуре французской столицы отметили, что плакаты были быстро сняты. Нарушителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Расследованием занимается полиция, отвечающая за территориальную безопасность Парижа.

Ранее неизвестные вандалы в Одессе осквернили памятный знак «Тень Пушкина», облив его серой краской. Коммунальные службы объявили о «реорганизации пространства» до 12 августа, не уточняя, означает ли это полное уничтожение памятного знака.

