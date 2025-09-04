Следствие закрыло дело о даче взятки против миллиардера Сергея Мацоцкого

Следствие закрыло уголовное дело о даче взятки в особо крупном размере против IT-предпринимателя Сергея Мацоцкого. Причиной тому послужила непричастность бизнесмена к совершению коррупционного преступления. Такой информацией делится ТАСС, ссылаясь на материалы дела.

«Уголовное преследование в отношении Мацоцкого, обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных ст. 291 ч. 5 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере), прекращено на основании п. 1 ч. 1 ст. 27 УПК (уголовное преследование в отношении подозреваемого или обвиняемого прекращается в случае выяснения его непричастности к совершению преступления)», — говорится в материалах уголовного дела.

В связи с закрытием дела были отменены решения о заочном аресте и международном розыске Мацоцкого.