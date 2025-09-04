Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 сентября, 20:19

Следствие закрыло дело о даче взятки против миллиардера Сергея Мацоцкого

Сергей Мацоцкий. Обложка © cyclowiki.org / Андрей Зелев

Сергей Мацоцкий. Обложка © cyclowiki.org / Андрей Зелев

Следствие закрыло уголовное дело о даче взятки в особо крупном размере против IT-предпринимателя Сергея Мацоцкого. Причиной тому послужила непричастность бизнесмена к совершению коррупционного преступления. Такой информацией делится ТАСС, ссылаясь на материалы дела.

«Уголовное преследование в отношении Мацоцкого, обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных ст. 291 ч. 5 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере), прекращено на основании п. 1 ч. 1 ст. 27 УПК (уголовное преследование в отношении подозреваемого или обвиняемого прекращается в случае выяснения его непричастности к совершению преступления)», — говорится в материалах уголовного дела.

В связи с закрытием дела были отменены решения о заочном аресте и международном розыске Мацоцкого.

Осуждённый за взятку экс-генерал Оглоблин более 10 раз просился на СВО
Осуждённый за взятку экс-генерал Оглоблин более 10 раз просился на СВО

Напомним, об аресте Сергея Мацоцкого стало известно в июле этого года. Бизнесмену вменяли дачу взятки в особо крупном размере, ему грозило наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Следствие придерживалось версии, согласно которой Мацоцкий заплатил 90 миллионов рублей представителям Федерального казённого учреждения «Налог-сервис» за благосклонность к его бизнесу, в том числе к компании «Рубитех».

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Коррупция
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar