Раненый боец ВС России две недели полз до своих по линии фронта

РИАН: Раненый российский военный две недели полз из украинского тыла до своих
Военнослужащий ВС РФ в течение двух недель самостоятельно выбирался из украинского тыла к позициям Российской армии. Об этом во время общения с РИА «Новости» рассказал командир мотострелкового взвода группировки «Юг» с позывным Ахи.
«Самое, что запомнилось, — к нам выполз на позиции парень. По его словам, он полз две недели. Мы его напоили, накормили, обработали раны. У него раны уже начали заживать, как будто он находился в больнице. А потом оказалось, он приполз вообще с другого направления. Он просто не мог выйти обратно к себе в тыл и двигался по линии боевого соприкосновения», — поведал Ахи.
Он подчеркнул, что остаться в живых российскому бойцу удалось благодаря знаниям и умениям, полученным от жены, которая работала фельдшером. Днём он полз в сторону российских позиций, а по ночам лежал и обрабатывал раны. В первую очередь, добравшись до своих, военный не спросил о своём здоровье, а стал интересоваться участью своего брата-танкиста, с которым ранее потерял связь.
«С братом всё оказалось нормально. О нём даже писали в газетах, брали интервью», — заключил собеседник агентства.
