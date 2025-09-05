Раненый боец ВС России две недели полз до своих по линии фронта

Военнослужащий ВС РФ в течение двух недель самостоятельно выбирался из украинского тыла к позициям Российской армии. Об этом во время общения с РИА «Новости» рассказал командир мотострелкового взвода группировки «Юг» с позывным Ахи.

«Самое, что запомнилось, — к нам выполз на позиции парень. По его словам, он полз две недели. Мы его напоили, накормили, обработали раны. У него раны уже начали заживать, как будто он находился в больнице. А потом оказалось, он приполз вообще с другого направления. Он просто не мог выйти обратно к себе в тыл и двигался по линии боевого соприкосновения», — поведал Ахи.

Он подчеркнул, что остаться в живых российскому бойцу удалось благодаря знаниям и умениям, полученным от жены, которая работала фельдшером. Днём он полз в сторону российских позиций, а по ночам лежал и обрабатывал раны. В первую очередь, добравшись до своих, военный не спросил о своём здоровье, а стал интересоваться участью своего брата-танкиста, с которым ранее потерял связь.

«С братом всё оказалось нормально. О нём даже писали в газетах, брали интервью», — заключил собеседник агентства.