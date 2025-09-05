Аэропорт Калуги временно закрыли на приём и выпуск самолётов

В калужском аэропорту Грабцево в ночь с 4 на 5 сентября ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил официальный представитель Федерального агентства воздушного транспорта Артём Кореняко.

«Аэропорт Калуга (Грабцево)️. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении, опубликованном в 1:16 по московскому времени.

Пресс-секретарь Росавиации добавил, что ограничения вводятся ради обеспечения безопасности пассажиров и членов экипажей. Отметим, что в последнее время российские аэропорты регулярно закрывают из-за угрозы ударов беспилотных летательных аппаратов.