4 сентября, 22:41

Аэропорт Калуги временно закрыли на приём и выпуск самолётов

Обложка © Life.ru

В калужском аэропорту Грабцево в ночь с 4 на 5 сентября ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил официальный представитель Федерального агентства воздушного транспорта Артём Кореняко.

«Аэропорт Калуга (Грабцево)️. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении, опубликованном в 1:16 по московскому времени.

Пресс-секретарь Росавиации добавил, что ограничения вводятся ради обеспечения безопасности пассажиров и членов экипажей. Отметим, что в последнее время российские аэропорты регулярно закрывают из-за угрозы ударов беспилотных летательных аппаратов.

Недавно в Удмуртии завершилось голосование, по результатам которого аэропорту Ижевска присвоили новое название. Теперь воздушная гавань будет носить имя Михаила Калашникова. Как отметил глава региона Александр Бречалов, в выборе нового названия участвовали свыше 70 тысяч жителей республики. Окончательное решение о переименовании будет утверждено на федеральном уровне.

