Экс-сотрудника Госдепа осудили на 4 года тюрьмы за передачу данных разведке КНР

Суд Восточного округа штата Вирджиния приговорил экс-сотрудника Госдепа США Майкла Чарльза Скину к лишению свободы на четыре года за сбор и передачу секретных данных китайским разведслужбам. Это следует из заявления Минюста Соединённых Штатов.

В ходе расследования выяснилось, что бывший работник американского дипведомства познакомился в Интернете с людьми, которые выдавали себя за сотрудников международных консалтинговых компаний. С апреля 2022 года он передавал им секретную информацию за денежное вознаграждение.

Согласно данным Минюста, Скина не перестал контактировать со своими собеседниками даже после чётких сигналов о том, что они действуют в интересах китайских властей.

В августе прошлого года Скина лично встретился с одним из них в гостинице в Перу. Там американцу выдали 10 тысяч долларов и мобильный телефон для получения заданий, отправки изображений и других данных. В октябре того же года бывший сотрудник Госдепартамента сфотографировал и отправил агентам разведки КНР как минимум четыре засекреченных документа, посвящённых вопросам в сфере нацбезопасноси Соединённых Штатов. В феврале этого года он сфотографировал ещё семь подобных материалов, после чего был задержан сотрудниками ФБР.