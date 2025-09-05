В Финляндии впервые допустили однополую пару к турниру по танцам на льду
Эмма Аалто и Милли Коллинг. Обложка © X / the la bayadère spread eagle
Фигуристки Эмма Аалто и Милли Коллинг стали первыми в истории Финляндии однополыми участницами официальных соревнований по танцам на льду. Об этом сообщает издание Kirkko ja kaupunki.
Аалто и Коллинг представляют Хельсинки. По их инициативе весной финская ассоциация фигурного катания изменила правила, открыв возможность участия в парных соревнованиях не только традиционных мужских и женских дуэтов.
Спортсменки тренируются вместе с мая и выполняют элементы произвольного танца, включая подъёмы и поддержки. Их дебют запланирован на внутреннем соревновании в Финляндии в октябре 2025 года.
Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) пожаловался на убытки в 8,5 млн швейцарских франков из-за отстранения российских фигуристов. Доходы от коммерческой деятельности также продолжают падать из-за отсутствия спортсменов РФ.