Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 сентября, 23:36

В Финляндии впервые допустили однополую пару к турниру по танцам на льду

Эмма Аалто и Милли Коллинг. Обложка © X / the la bayadère spread eagle

Эмма Аалто и Милли Коллинг. Обложка © X / the la bayadère spread eagle

Фигуристки Эмма Аалто и Милли Коллинг стали первыми в истории Финляндии однополыми участницами официальных соревнований по танцам на льду. Об этом сообщает издание Kirkko ja kaupunki.

Аалто и Коллинг представляют Хельсинки. По их инициативе весной финская ассоциация фигурного катания изменила правила, открыв возможность участия в парных соревнованиях не только традиционных мужских и женских дуэтов.

Спортсменки тренируются вместе с мая и выполняют элементы произвольного танца, включая подъёмы и поддержки. Их дебют запланирован на внутреннем соревновании в Финляндии в октябре 2025 года.

Российский фигурист рассказал о жителях Кубы, предлагающих «страшные вещи» за $1
Российский фигурист рассказал о жителях Кубы, предлагающих «страшные вещи» за $1

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) пожаловался на убытки в 8,5 млн швейцарских франков из-за отстранения российских фигуристов. Доходы от коммерческой деятельности также продолжают падать из-за отсутствия спортсменов РФ.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Финляндия
  • Фигурное катание
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar