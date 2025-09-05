В аэропорту Калуги сняли ограничения на полёты

План «Ковёр» сняли в аэропорту Калуги (Грабцево) в 06:14 по московскому времени. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

«Аэропорт Калуга (Грабцево). Сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении.