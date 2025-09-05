Мессенджер MAX
5 сентября, 03:28

В аэропорту Калуги сняли ограничения на полёты

Обложка © Life.ru

План «Ковёр» сняли в аэропорту Калуги (Грабцево) в 06:14 по московскому времени. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

«Аэропорт Калуга (Грабцево). Сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении.

Напомним, воздушная гавань Грабцево была временно закрыта для авиасообщения в 01:16 по московскому времени для обеспечения безопасности полётов.

    avatar