Гендиректор Life.ru и SHOT Арапов: Мода на Арктику поможет привлечь туда молодёжь

Арктика может стать популярной среди молодёжи, если представлять информацию через сторителлинг и яркие образы, привлекающие молодую аудиторию. Об этом заявил генеральный директор объединённой редакции Life.ru и SHOT Денис Арапов, выступая на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Генеральный директор объединённой редакции Life.ru и SHOT Денис Арапов. Видео © Life.ru

«Мы сталкивались с тем, что у молодого поколения большая мешанина стереотипов. Мы понимали, что нужна планомерная информационная кампания и сильные образы, нужна мода на Арктику», — отметил Арапов.