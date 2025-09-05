Гендиректор Life.ru и SHOT Арапов: Мода на Арктику поможет привлечь туда молодёжь
Арктика может стать популярной среди молодёжи, если представлять информацию через сторителлинг и яркие образы, привлекающие молодую аудиторию. Об этом заявил генеральный директор объединённой редакции Life.ru и SHOT Денис Арапов, выступая на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
Генеральный директор объединённой редакции Life.ru и SHOT Денис Арапов. Видео © Life.ru
«Мы сталкивались с тем, что у молодого поколения большая мешанина стереотипов. Мы понимали, что нужна планомерная информационная кампания и сильные образы, нужна мода на Арктику», — отметил Арапов.
По словам Арапова, News Media Holding располагает медиалабораторией «Гигарама», разрабатывающей уникальный мультимедийный формат, который пока не имеет аналогов в России. Это не просто 3D-съёмки, а возможность виртуального присутствия в Арктике.
Ранее заместитель председателя комитета Совета Федерации Анатолий Широков заявил о необходимости смены направления миграции на восточный дрейф, чтобы граждане России и других государств связывали своё будущее с развитием Дальнего Востока. По словам сенатора, важно создать условия, при которых люди будут приезжать жить и работать в этот регион, стремясь к перспективному будущему для своих детей и внуков.
Обложка © Life.ru