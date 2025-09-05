«Стереотип разбит»: Захарова рассказала, чем была поражена во время поездки в Арктику
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, выступая на полях Восточного экономического форума, рассказала о своих впечатлениях от первой поездки в Арктику. Она отметила, что в 2018 году побывала в Салехарде, где больше всего её удивили олени, а точнее их размеры.
Мария Захарова раскрыла, что её удивило во время поездки в Арктику. Видео © Life.ru
Как пояснила Захарова, она всегда считала, что олени являются очень крупными животными, однако в действительности они лишь немного больше собак.
«Стереотип мой был разбит. Я всегда считала, что олени очень большие, оленьи упряжки и всё такое: Кай, Герда, все наши традиционные сказки, все эти новогодние картинки. Они всегда казались очень большими, и вдруг понимаю, что животное чуть больше собаки, что оно меньше коровы нашей привычной и чуть больше собаки», — рассказала представитель внешнеполитического ведомства.
Также во время выступления на полях ВЭФ Мария Захарова рассказала, что во время разговора с китайским чиновником узнала о своей популярности в КНР. На вопрос о причинах, собеседник ответил, что дело не в критике политики США, а в её привлекательном внешнем виде.
Обложка © Telegram / МИД России