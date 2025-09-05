Путин: Россия не намерена замыкаться в национальной скорлупе
Россия привержена курсу на открытое международное сотрудничество и не собирается замыкаться в «национальной скорлупе». Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в ходе своего выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума.
«Современный мир очень взаимосвязан, исходя из технологического развития. И замкнуться в какой-то национальной скорлупе очень сложно и вредно, потому что это будет вести к понижению конкурентоспособности», — заявил российский лидер.
Президент констатировал, что Российская Федерация готова к партнёрству со всеми государствами без исключения, особенно с дружественными странами, которые демонстрируют готовность к сотрудничеству.
Ранее Путин заявил, что западные компании понесли финансовые потери при выходе из России. При этом многие из них выражают готовность к возвращению, как только будут сняты политические барьеры. Президент России также подчеркнул, что внешняя и экономическая политика страны отличается стабильностью и предсказуемостью.