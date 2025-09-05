Путин раскрыл, на сколько лет хватит угля на Дальнем Востоке

Запасы угля на Дальнем Востоке России составляют около 900 лет потребления, при этом для их эффективного использования необходимы современные технологии. Об этом на пленарном заседании ВЭФ заявил президент РФ Владимир Путин.

«У нас большое количество угля — на 900 дет запасы на Дальнем Востоке. Но для того, чтобы их применять эффективно, нам нужны современные технологии. Над этим нужно прежде всего работать. И если внутренний рынок будет потреблять, никаких сложностей с конъюнктурой внешнего рынка не будет», — сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что российская угольная промышленность ориентируется прежде всего на внутренний рынок. По его словам, при использовании современных технологий региональные запасы позволят удовлетворять спрос внутри страны без зависимости от колебаний внешней конъюнктуры.