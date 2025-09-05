Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 сентября, 06:02

Россия готова: Путин раскрыл, что необходимо для совместной работы Москвы и Вашингтона в Арктике

Путин отметил готовность РФ работать с США в Арктике при политических решениях

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

У России есть хорошие предложения по работе с компаниями на Аляске, но для этого нужны политические решения. Такое заявление в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума сделал президент РФ Владимир Путин.

«У нас есть хорошие предложения по работе с компаниями на Аляске. Там ресурсы есть, а у нас есть технологии сжижения газа — гораздо эффективнее, чем располагают некоторые наши американские партнёры, и они это знают», — отметил глава государства.

Если странам удастся наладить совместную работу в регионе, Москва будет двигаться в этом направлении. Путин отметил, что трёхсторонние проекты по Арктике обсуждались вместе с Китаем, а для их воплощения в жизнь нужны только политические решения.

Путин: Россия будет развивать трансарктический коридор в интересах экономики
Путин: Россия будет развивать трансарктический коридор в интересах экономики

Ранее Владимир Путин уже говорил, что Москва рассматривает возможность сотрудничества с Вашингтоном в добыче сжиженного природного газа в Арктике и на Аляске. Эта работа ведётся в сотрудничестве со многими странами, включая европейские и азиатские.

BannerImage
Артур Лапсаков
  • Новости
  • Путин
  • США
  • Арктика
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar