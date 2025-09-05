Россия готова: Путин раскрыл, что необходимо для совместной работы Москвы и Вашингтона в Арктике
Путин отметил готовность РФ работать с США в Арктике при политических решениях
У России есть хорошие предложения по работе с компаниями на Аляске, но для этого нужны политические решения. Такое заявление в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума сделал президент РФ Владимир Путин.
«У нас есть хорошие предложения по работе с компаниями на Аляске. Там ресурсы есть, а у нас есть технологии сжижения газа — гораздо эффективнее, чем располагают некоторые наши американские партнёры, и они это знают», — отметил глава государства.
Если странам удастся наладить совместную работу в регионе, Москва будет двигаться в этом направлении. Путин отметил, что трёхсторонние проекты по Арктике обсуждались вместе с Китаем, а для их воплощения в жизнь нужны только политические решения.
Ранее Владимир Путин уже говорил, что Москва рассматривает возможность сотрудничества с Вашингтоном в добыче сжиженного природного газа в Арктике и на Аляске. Эта работа ведётся в сотрудничестве со многими странами, включая европейские и азиатские.