Россия готова: Путин раскрыл, что необходимо для совместной работы Москвы и Вашингтона в Арктике

У России есть хорошие предложения по работе с компаниями на Аляске, но для этого нужны политические решения. Такое заявление в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума сделал президент РФ Владимир Путин.

«У нас есть хорошие предложения по работе с компаниями на Аляске. Там ресурсы есть, а у нас есть технологии сжижения газа — гораздо эффективнее, чем располагают некоторые наши американские партнёры, и они это знают», — отметил глава государства.

Если странам удастся наладить совместную работу в регионе, Москва будет двигаться в этом направлении. Путин отметил, что трёхсторонние проекты по Арктике обсуждались вместе с Китаем, а для их воплощения в жизнь нужны только политические решения.