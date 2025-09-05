В РАН заявили, что слова «кринж» и «катка» — теперь уже язык «мамонтов»

Язык подростков — это постоянно меняющийся мир, где «кринж» и «катка» уже считаются классикой. Молодёжь стремится создать собственное пространство, отделённое от мира взрослых, и формирует уникальный словарный код. Об этом сообщила телеканалу «Звезда» лингвист Ирина Левонтина.

Такое явление — когда старшее поколение не всегда понимает молодёжную речь — абсолютно естественно. Суть сленга в том, что он служит барьером для тех, кто не принадлежит к определённой социальной группе, делая речь непроницаемой для посторонних. Однако сегодня ситуация меняется благодаря Интернету: новые слова распространяются молниеносно и с ошеломляющей скоростью.

«Одно дело, когда слово передаётся от человека к человеку при личном общении. Другое дело, когда кто-то что-то сказал — и тут же десятки, сотни тысяч подписчиков увидели, репостнули, и это дальше распространилось», — добавила специалист.

Помимо функции идентификации, молодёжный жаргон выполняет роль языковой лаборатории — пространства для экспериментов и творчества с речью, особенно важного на этапе освоения языка. Психологический аспект также играет значительную роль: использование непонятных большинству слов помогает молодым людям сопротивляться давлению общества и укреплять чувство принадлежности к своему кругу.