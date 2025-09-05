«Ругаемся с ответработниками»: Путин высказался о проблемах авиаперелётов на Дальнем Востоке
Путин: Иногда ругаемся с ответработниками из-за самолётов для Дальнего Востока
Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин раскритиковал темпы реализации авиастроительных программ для Дальнего Востока и объявил о проведении специального совещания по двигателестроению после завершения Восточного экономического форума. Глава государства откровенно признал, что периодически вступает в споры с ответственными работниками из-за систематических срывов сроков поставки воздушных судов.
«Не буду скрывать, мы иногда ругаемся с некоторыми нашими, как говорили в своё время, ответработниками. И они должны будут ускорить эту работу, реализацию этих планов», — заявил Путин на пленарном заседании ВЭФ.
Эта ситуация, по оценке Путина, привела к кризису авиационного сообщения в регионе, где острая нехватка современных лайнеров негативно сказывается на транспортной связи и экономическом развитии.
Параллельно президент анонсировал свою рабочую поездку в один из российских промышленных центров, где состоится специализированное совещание по двигателестроению.
«У нас договорённость с тем же самым Китаем в области авиации. Сейчас я перемещусь в другой город России, там будем заниматься двигателестроением», — подчеркнул Путин.
Этот визит направлен на активизацию российско-китайского сотрудничества в авиационной сфере и ускорение реализации совместных проектов, имеющих стратегическое значение для технологического суверенитета страны.
Ранее Путин подчеркнул, что при осуществлении масштабных проектов на Дальнем Востоке главным фактором успеха является не объём финансирования, а грамотная организация процессов. Лидер РФ акцентировал внимание на необходимости правильного определения приоритетов и налаживания сотрудничества между ведомствами, ответственными за достижение общей цели.