«Ругаемся с ответработниками»: Путин высказался о проблемах авиаперелётов на Дальнем Востоке

Президент России Владимир Путин раскритиковал темпы реализации авиастроительных программ для Дальнего Востока и объявил о проведении специального совещания по двигателестроению после завершения Восточного экономического форума. Глава государства откровенно признал, что периодически вступает в споры с ответственными работниками из-за систематических срывов сроков поставки воздушных судов.

«Не буду скрывать, мы иногда ругаемся с некоторыми нашими, как говорили в своё время, ответработниками. И они должны будут ускорить эту работу, реализацию этих планов», — заявил Путин на пленарном заседании ВЭФ.

Эта ситуация, по оценке Путина, привела к кризису авиационного сообщения в регионе, где острая нехватка современных лайнеров негативно сказывается на транспортной связи и экономическом развитии.

Параллельно президент анонсировал свою рабочую поездку в один из российских промышленных центров, где состоится специализированное совещание по двигателестроению.

«У нас договорённость с тем же самым Китаем в области авиации. Сейчас я перемещусь в другой город России, там будем заниматься двигателестроением», — подчеркнул Путин.

Этот визит направлен на активизацию российско-китайского сотрудничества в авиационной сфере и ускорение реализации совместных проектов, имеющих стратегическое значение для технологического суверенитета страны.