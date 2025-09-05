Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

5 сентября, 07:14

«Ругаемся с ответработниками»: Путин высказался о проблемах авиаперелётов на Дальнем Востоке

Путин: Иногда ругаемся с ответработниками из-за самолётов для Дальнего Востока

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин раскритиковал темпы реализации авиастроительных программ для Дальнего Востока и объявил о проведении специального совещания по двигателестроению после завершения Восточного экономического форума. Глава государства откровенно признал, что периодически вступает в споры с ответственными работниками из-за систематических срывов сроков поставки воздушных судов.

«Не буду скрывать, мы иногда ругаемся с некоторыми нашими, как говорили в своё время, ответработниками. И они должны будут ускорить эту работу, реализацию этих планов», — заявил Путин на пленарном заседании ВЭФ.

Эта ситуация, по оценке Путина, привела к кризису авиационного сообщения в регионе, где острая нехватка современных лайнеров негативно сказывается на транспортной связи и экономическом развитии.

Параллельно президент анонсировал свою рабочую поездку в один из российских промышленных центров, где состоится специализированное совещание по двигателестроению.

«У нас договорённость с тем же самым Китаем в области авиации. Сейчас я перемещусь в другой город России, там будем заниматься двигателестроением», — подчеркнул Путин.

Этот визит направлен на активизацию российско-китайского сотрудничества в авиационной сфере и ускорение реализации совместных проектов, имеющих стратегическое значение для технологического суверенитета страны.

Раскрыты уникальные характеристики достойного преемника знаменитого Ан-2
Ранее Путин подчеркнул, что при осуществлении масштабных проектов на Дальнем Востоке главным фактором успеха является не объём финансирования, а грамотная организация процессов. Лидер РФ акцентировал внимание на необходимости правильного определения приоритетов и налаживания сотрудничества между ведомствами, ответственными за достижение общей цели.

Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Путин
  • Восточный экономический форум (ВЭФ)
  • Дальний Восток
  • Политика России
  • Политика
