«Праздник вне рамок и предрассудков»: Катерина Шпица вышла замуж за собственного мужа
Катерина Шпица на Бали вышла замуж за своего супруга Руслана Панова
Екатерина Шпица с мужем. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / katerinashpitsa
Недавно актриса Катерина Шпица вернулась из солнечного отпуска на райском Бали, где вместе с мужем Русланом Пановым наслаждалась теплом и экзотикой. Как и подобает публичной личности, актриса сразу же поделилась впечатлениями в соцсетях. Пара играла в гольф, погружалась в местные традиции и даже устроила костюмированную азиатскую вечеринку — но настоящий сюрприз ждал поклонников позже. Об этом звезда рассказала Пятому каналу.
Шпица рассказала про отпуск. Видео © Пятый канал
Выяснилось, что на самом деле это была не просто вечеринка, а их личное бракосочетание — необычное и свободное от условностей.
«Как-то раз мы вдруг поняли, что можно жениться когда угодно и сколько хочешь и, конечно же, не разводясь между свадьбами. Надо просто захотеть сотворить праздник любви вне рамок и предрассудков», — поделилась Шпица.
Фанаты оценили такой креативный подход и рады видеть актрису по-настоящему счастливой. Долгое время личная жизнь звезды сериалов «Реальные пацаны» и «Полярный» была непростой: первая любовь осталась безответной, а первый серьёзный роман не привёл к браку.
Сегодня супруги сосредоточены на воспитании 13-летнего сына Германa, который растёт умным и спокойным подростком. В случае сложностей семья не боится обращаться к психологам за поддержкой. Кроме того, у Руслана есть дочь от предыдущих отношений, которая отлично ладит с Катериной и своим сводным братом. Поклонники надеются, что в будущем у пары появятся общие дети — тогда жизнь актрисы заиграет новыми яркими красками.
